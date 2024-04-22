В КНР заявили, что мировой океан не должен быть ареной демонстрации силы

Мировой океан не должен стать полем сражений и демонстрации силы, так как история показывает, что борьба за власть на море принесла человечеству только страдания.
Как передает
Выступление председателя военного совета состоялось на открытии 19-го Военно-морского симпозиума западной части Тихого океана в китайском городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).
Он подчеркнул, что мирное использование океана способствует развитию человечества, в то время как борьба за его контроль приносит лишь несчастья. Мировой океан должен стать площадкой для мирного сосуществования и укрепления общих интересов, а не для демонстрации силы и конфликтов.
Сегодня глобальное управление океанами сталкивается с новыми вызовами, и необходимо объединяться для обеспечения безопасности и развития океана. Китайская армия всегда поддерживала международное сотрудничество и выполняла свои обязательства.
На симпозиуме обсуждаются вопросы глобальной безопасности, мира на море, сотрудничества в области безопасности на море и международного права морского порядка. Участники стремятся к глобальному управлению океанами и поддержанию мира в регионе.