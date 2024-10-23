В КНР выявили попытки кражи спецслужбами других стран аэрокосмических разработок

Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР зафиксировало попытки кражи зарубежной разведкой разработок Китая в аэрокосмической сфере.

Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР зафиксировало попытки кражи зарубежной разведкой разработок Китая в аэрокосмической сфере.

Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, риск похищения секретной информации о космических технологиях все еще существует.

"Разведывательные службы некоторых стран осуществляли деятельность по проникновению в аэрокосмическую сферу Китая для кражи секретных данных, - заявило министерство. - Путем подкупа, вовлечения и принуждения китайских исследователей они пытались украсть новейшие научно-исследовательские достижения в аэрокосмической области КНР".

Кроме того, в последние годы зарубежные разведывательные службы с помощью высокоточных спутников следили за Китаем из космоса для получения секретной информации, говорится в заявлении ведомства.

Согласно ему, МГБ расследовало ряд дел, связанных с кражей данных через китайских ученых, и "нанесло мощный удар по разнузданности и высокомерию зарубежных спецслужб". Китай возведет "прочный барьер безопасности для создания космической державы", заявило министерство.