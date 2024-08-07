В КНР выделили $65 млн для помощи пострадавшим от наводнений регионам

Китайское правительство выделило из центрального бюджета 465 млн юаней (порядка $65 млн по текущему курсу) для оказания поддержки пострадавшим от наводнений регионам.

Китайское правительство выделило из центрального бюджета 465 млн юаней (порядка $65 млн по текущему курсу) для оказания поддержки пострадавшим от наводнений регионам.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство финансов КНР.

Как уточняется в его заявлении, упомянутые средства будут использованы для ликвидации последствий стихийных бедствий в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян (северо-восток страны), а также Шэньси (северо-запад), в Хунани (Центральный Китай), Сычуани и городе центрального подчинения Чунцин (юго-запад). На эти деньги планируется обеспечить обустройство населения пострадавших районов, восстановить там "нормальную производственную деятельность и жизненный уклад".

По сведениям Минфина, власти обеспечат надзор за эффективным применением выделенных ассигнований. Все противозаконные действия по их удержанию, растрате и присвоению "будут решительно пресекаться".