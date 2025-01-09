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В КНР выделили $6,8 млн на помощь Тибету после землетрясения

В КНР выделили $6,8 млн на помощь Тибету после землетрясения Организационный отдел Центрального комитета Компартии Китая выделил 50 млн юаней ($6,8 млн) на помощь Тибетскому автономному району после разрушительного землетрясения.
Другие страны
9 января 2025 г. 12:32
В КНР выделили $6,8 млн на помощь Тибету после землетрясения

Организационный отдел Центрального комитета Компартии Китая выделил 50 млн юаней ($6,8 млн) на помощь Тибетскому автономному району после разрушительного землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

Сумма, выделенная из партийных взносов, будет направлена на поддержку ликвидации последствий землетрясения и другие необходимые в пострадавшем регионе работы.

7 января на границе Китая с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Количество погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 126 человек.

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Версия на английском языке China allocates $6.8M to aid Tibet after quake
Версия на азербайджанском языке Tibetə 7 milyon dollara yaxın yardım ayrılıb

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