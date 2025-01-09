В КНР выделили $6,8 млн на помощь Тибету после землетрясения

Организационный отдел Центрального комитета Компартии Китая выделил 50 млн юаней ($6,8 млн) на помощь Тибетскому автономному району после разрушительного землетрясения.

Организационный отдел Центрального комитета Компартии Китая выделил 50 млн юаней ($6,8 млн) на помощь Тибетскому автономному району после разрушительного землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

Сумма, выделенная из партийных взносов, будет направлена на поддержку ликвидации последствий землетрясения и другие необходимые в пострадавшем регионе работы.

7 января на границе Китая с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Количество погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 126 человек.