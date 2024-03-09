В КНР впервые за полгода зафиксировали инфляцию

Индекс потребительских цен в КНР (CPI) в феврале вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Индекс потребительских цен в КНР (CPI) в феврале вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных Государственного статистического управления.

Впервые с августа прошлого года в Китае вновь наметился инфляционный тренд.

Последний раз цены росли от года к году в августе 2023-го, тогда CPI вырос на 0,1%. В сентябре показатель CPI остался без изменения в годовом исчислении. В октябре индекс снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в ноябре - на 0,5%, в декабре - на 0,3%, а в январе - на 0,8%. В феврале цены выросли по сравнению с январем на 1%.

В прошлом месяце цены на продовольствие снизились на 0,9% в годовом исчислении, непродовольственные товары подорожали на 1,1%, цены на потребительские товары снизились на 0,1%, стоимость услуг увеличилась на 1,9%.

Правительство КНР ожидает, что за 2024 год цены вырастут на 3%.