В КНР сообщили о вторжении филиппинских кораблей в территориальные воды Китая

Филиппинские корабли без разрешения властей Китая вошли в акваторию вблизи рифа Жэньай (Аюнгин, Вторая отмель Томаса) в Южно-Китайском море.

Филиппинские корабли без разрешения властей Китая вошли в акваторию вблизи рифа Жэньай (Аюнгин, Вторая отмель Томаса) в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Управлении морской полиции КНР.

По данным ведомства, "10 ноября два небольших транспортных судна и три корабля береговой охраны Филиппин без разрешения китайского правительства вошли в воды возле рифа Жэньай", который входит в состав архипелага Спратли (Наньша).

"Действия Филиппин нарушают территориальный суверенитет Китая, Кодекс о поведении сторон в Южно-Китайском море, а также собственные обязательства, - говорится в сообщении на сайте управления. - Мы призываем Филиппины немедленно прекратить эти нарушения".

Береговая охрана Китая следила за филиппинскими кораблями и "приняла меры контроля", указало ведомство.

Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона существует территориальный спор по поводу архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти, газа и минерального сырья.