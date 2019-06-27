В КНР шесть человек погибли, предположительно, из-за взрыва на предприятии

Шесть человек погибли, пятеро получили ранения, предположительно, в результате взрыва в цехе биотехнологического предприятия в китайской провинции Хэнань, передает агентство Синьхуа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, взрыв произошел в среду в цехе компании Xumei Biotech в уезде Вэйши. В результате шесть человек погибли, пятеро пострадали. Среди пострадавших один человек получил серьезные ранения. Все раненые госпитализированы.

Причина инцидента расследуется, власти задержали руководителя предприятия.