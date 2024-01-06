В КНР начали операцию против незаконного сбора данных об авиаперелетах по стране

Министерство государственной безопасности КНР начало операцию против использования нелицензированных устройств, собирающих информацию об авиаперелетах в стране и передающих ее за рубеж.

Министерство государственной безопасности КНР начало операцию против использования нелицензированных устройств, собирающих информацию об авиаперелетах в стране и передающих ее за рубеж.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

"Несколько иностранных структур использует аппаратуру для свободного обмена авиационными данными в качестве наживки, чтобы рекрутировать в качестве "добровольных помощников" энтузиастов авиации из китайских соцсетей", - цитирует издание заявление ведомства.

"Службы безопасности, в сотрудничестве с соответствующими ведомствами, начали общенациональную операцию в связи с этой проблемой", - отмечается в документе.

По данным министерства, лица, собирающие незаконным образом сведения о перелетах в КНР, в итоге способствуют их передаче за границу. Однако сотрудники китайских служб безопасности уже изъяли сотни устройств, применили меры против их владельцев.

Данные устройства имеют охват в 300 - 400 км. SCMP поясняет, что 300 таких равномерно распределенных устройств могут покрыть всю территорию КНР.