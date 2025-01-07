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В КНР на помощь пострадавшему от землетрясения Тибету выделили $14 млн

В КНР на помощь пострадавшему от землетрясения Тибету выделили $14 млн Китайское правительство выделило из центрального бюджета 100 млн юаней (примерно $14 млн по нынешнему курсу) для оказания помощи Тибетскому автономному району (ТАР), пострадавшему от землетрясения.
Другие страны
7 января 2025 г. 13:01
В КНР на помощь пострадавшему от землетрясения Тибету выделили $14 млн

Китайское правительство выделило из центрального бюджета 100 млн юаней (примерно $14 млн по нынешнему курсу) для оказания помощи Тибетскому автономному району (ТАР), пострадавшему от землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов Китая.

Уточняется, что подобная мера принята в соответствии с распоряжением председателя КНР Си Цзиньпина. Указанные средства пойдут на проведение аварийно-спасательных работ, переселение пострадавших, предотвращение вторичных рисков.

Кроме того, будут отремонтированы поврежденные здания, подлежащие восстановлению. Однако основное внимание, как отмечается, будет уделяться поиску, спасению и эвакуации людей.

Отметим, что число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8 в китайском Тибете достигло 95 человек.

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Версия на английском языке China allocates $14M to help earthquake-hit Tibet

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