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В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней

В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней Свыше 2,3 миллиона человек находятся в зоне бедствия в китайской провинции Хубэй из-за непрекращающихся несколько дней ливней и вызванных ими наводнений.
Другие страны
8 июля 2020 г. 07:59
В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней

Свыше 2,3 миллиона человек находятся в зоне бедствия в китайской провинции Хубэй из-за непрекращающихся несколько дней ливней и вызванных ими наводнений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении правительства провинции.

Сейчас уже 14 городских округов и 33 уезда ввели режим экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и активно предпринимают меры для борьбы с паводками и наводнениями.

Проливные дожди в провинции не прекращаются уже четыре дня, за это время в зоне бедствия оказались 2,31 миллиона жителей провинции, два человека погибли, 42,2 тысячи человек были эвакуированы в безопасные места, 41,7 тысячи человек нуждаются в экстренной помощи.

Площадь пострадавших из-за стихии сельскохозяйственных земель уже превышает 384 тысячи гектаров, урожай полностью уничтожен на площади в 28,3 тысячи гектаров. Помимо этого, из-за ливней и вызванных ими наводнений полностью разрушены более 420 жилых домов и других построек, около 400 зданий получили сильные повреждения и более 760 - незначительные. Прямой экономический ущерб уже достиг 2,48 миллиарда юаней (354,5 миллиона долларов США).

Ливни вызвали не только наводнения, но также оползни и другие геологические бедствия в четырех городах провинции, жертв пока нет, но в результате оползня в уезде Хуанмэй городского округа Хуанган под завалами в среду оказались девять человек, ведется поисково-спасательная операция.

Специалисты также прилагают усилия, чтобы не допустить разлива реки Янцзы и ее притока Ханьцзян.

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