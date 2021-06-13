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В Кнессете проходит пленарное заседание по утверждению нового кабмина Израиля

В Кнессете проходит пленарное заседание по утверждению нового кабмина Израиля Специальное пленарное заседание израильского парламента, в ходе которого депутаты проголосуют за состав сформированного по итогам выборов 23 марта 36-го правительства страны во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом, а также изберут нового спикера, на
Другие страны
13 июня 2021 г. 20:36
В Кнессете проходит пленарное заседание по утверждению нового кабмина Израиля

Специальное пленарное заседание израильского парламента, в ходе которого депутаты проголосуют за состав сформированного по итогам выборов 23 марта 36-го правительства страны во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом, а также изберут нового спикера, началось в воскресенье в Кнессете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прямую трансляцию осуществляет парламентская пресс-служба.

Сразу после того, как спикер палаты Ярив Левин объявил пленарную сессию открытой, в зал заседаний зашли и заняли отведенные им места президент Израиля Реувен Ривлин, а также избранный глава государства Ицхак Герцог, который заменит Ривлина на посту в конце первой декады июля.

Первым право выступить перед парламентариями получил Беннет. Его выступление уже несколько раз прерывалось выкриками депутатов, в результате чего Левин был вынужден попросить вывести из зала заседаний нескольких парламентариев. Беннет поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаньяху за работу на посту главы правительства на протяжении 12 лет, после чего заявил о намерении продолжать политику по противодействию военной ядерной программе Ирана.

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