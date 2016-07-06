В Кнессете Израиля не поставили на голосование вопрос признания т.н. "геноцида армян"

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Кнессета Израиля не был поставлен на голосование вопрос признания так называемого "геноцида армян". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил дипломат Армянской патриархии Иерусалима, отец Корюн.

"Кнессет обсудил вопрос, но на голосование не выставил, потому что представитель Правительства предложил обсудить вопрос в Комиссии образования", - сообщил отец Корюн.

Отметим, данный вопрос несколько раз и ранее поднимался в Кнессете, однако каждый раз по предложению правительства Израиля документ не ставился на голосование, а возвращался в комиссию по образованию для дополнительного обсуждения.