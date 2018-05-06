В КНДР заявили, что Токио нужно изменить отношение к Пхеньяну

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Японии необходимо изменить свою позицию и риторику в отношении КНДР, если она рассчитывает на прямой диалог с Пхеньяном.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в воскресенье выразилагазетаRodongSinmun- официальный печатный орган Трудовой партии КНДР.

"Япония должна помнить, что ей не избежать роли изгоя, если она продолжит свое отвратительное поведение и регулярные призывы к санкциям и давлению - то, чем она занята в настоящее время", - пишет газета.

Издание также подчеркнуло, что японские официальные лица никогда не ступят "на священную землю [Корейской] республики", если не изменят своего подхода к КНДР.

Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ приветствовало достигнутые 27 апреля в ходе межкорейского саммита договоренности, однако продолжает настаивать на необходимости "сохранения максимального давления" на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не продемонстрирует реальные шаги, направленные на отказ от ракетно-ядерной программы.