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В КНДР заявили, что США, оказывая помощь Украине, подвергают всю Европу угрозе ядерной войны

В КНДР заявили, что США, оказывая помощь Украине, подвергают всю Европу угрозе ядерной войны Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, подвергла резкой критике президента Украины Владимира Зеленского и США за финансовую поддержку Киева.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 11:06
В КНДР заявили, что США, оказывая помощь Украине, подвергают всю Европу угрозе ядерной войны

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, подвергла резкой критике президента Украины Владимира Зеленского и США за финансовую поддержку Киева.

Как передает Report, ее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своем сообщении она раскритиковала решение американского лидера Джо Байдена выделить на помощь Украине $8 млрд до конца срока его президентских полномочий.

"Решительно осуждаю намеренные попытки США обострить ситуацию. Поставкой Украине вооружений на астрономические суммы они намереваются затягивать и расширять конфликт, подвергая всю Европу угрозе ядерной войны", - сказала Ким Ё Чжон.

По ее мнению, Западу нельзя игнорировать или недооценивать строгое предупреждение России.

"Если США и Запад продолжат игрища с огнем перед Россией - ядерной сверхдержавой, то смогут ли они справиться с последствиями", - подытожила она.

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