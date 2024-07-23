В КНДР заявили, что им безразлична риторика Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном

Власти в Пхеньяне не обращают внимания на заявления бывшего президента США Дональда Трампа о дружеских отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Власти в Пхеньяне не обращают внимания на заявления бывшего президента США Дональда Трампа о дружеских отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ЦТАК.

В материале, посвященном двусторонним отношениям, агентство обращает внимание на заявление Трампа после его официального выдвижения кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Американский политик сказал, что "хорошо ладил с КНДР", когда был президентом, и в случае победы на выборах наладит отношения с Пхеньяном.

"Он рекламирует свою идею перспектив корейско-американских отношений, но никакая администрация США не может исправить хаотическую <…> политику в США, поэтому мы не обращаем внимания на это", - говорится в комментарии ЦТАК.

По оценке агентства, Трамп во время своего президентства (2017-2021) старался использовать в межгосударственных отношениях личные дружеские связи с Ким Чен Ыном, однако не успел добиться положительного сдвига. В материале отмечается, что американские администрации в течение около 80 лет совершали одну и ту же "стратегическую ошибку", проводя враждебную политику в отношении КНДР.