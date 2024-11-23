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В КНДР заявили, что действия США на Корейском полуострове могут привести к войне

В КНДР заявили, что действия США на Корейском полуострове могут привести к войне Враждебные действия США на Корейском полуострове могут привести к "реальной войне" с КНДР.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 08:42
В КНДР заявили, что действия США на Корейском полуострове могут привести к войне

Враждебные действия США на Корейском полуострове могут привести к "реальной войне" с КНДР.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом заявил глава пресс-службы Министерства обороны КНДР.

"Сегодня, когда в глобальном масштабе военный авантюризм США переступает за опасную черту, суровая военно-политическая обстановка предрекает, что военные действия США против нашего государства в любое время могут перейти в реальную войну", - заявили в Пхеньяне.

Представитель оборонного ведомства напомнил об учениях Freedom Edge с участием Республики Корея и Японии, о заходе подводной лодки Columbia в Пусан и полете разведывательного самолета RC-135S.

"Мы решительно предупреждаем и требуем, чтобы США и их сателлиты, враждебные по отношению к КНДР, немедленно прекратили дальнейшие провокационные и дестабилизирующие враждебные действия, которые могут привести военное противостояние на Корейском полуострове и вокруг него к реальному вооруженному столкновению", - добавили в народной республике.

Министерство обороны указало, что принятие мер по самообороне и обеспечению безопасности, по сохранению паритета сил в регионе является "конституционным долгом вооруженных сил КНДР".

"Корейская народная армия внимательно следит за действиями США и их союзников в военной сфере и, поддерживая полную боеготовность, не исключает какие-либо возможности. Если будет нужно, она немедленно примет меры по превентивному сдерживанию угрозы и достигнет военных и стратегических целей государства", - предупредили в Пхеньяне.

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