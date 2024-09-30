В КНДР заявили, что агрессия США вынудила Пхеньян разработать ядерное оружие

Агрессивная политика США по отношению к КНДР вынудила ее создать ядерное оружие, которое и сдерживает конфликт на полуострове.

Агрессивная политика США по отношению к КНДР вынудила ее создать ядерное оружие, которое и сдерживает конфликт на полуострове.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон в ходе выступления в рамках общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это не ядерное оружие КНДР делает США враждебными по отношению к нам. Правда состоит в том, что враждебность США и ядерная угроза, сохранявшаяся в течение 70 лет, заставили нас принять историческое решение заполучить ядерное оружие. Оно было создано и существует для самозащиты", - сказал дипломат.

По его словам, заявления о ядерной угрозе со стороны Пхеньяна лишь доказывают враждебность по отношению к нему.

Ким Сон напомнил, что США применили ядерное оружие, привезли его на Корейский полуостров в прошлом веке и угрожали им КНДР.

"Кто безостановочно говорит о "конце режима" в суверенном государстве и сохраняет [право на] нанесение первого ядерного удара по КНДР в качестве государственной политики?" - продолжил постпред.

Ситуация на Корейском полуострове не превратилась в войну благодаря "мощным средствам сдерживания" в арсенале КНДР, добавил дипломат.

"Поэтому мы продолжаем укреплять потенциал сдерживания не только ради нашей государственной безопасности, но и ради поддержания мира и безопасности в регионе", - сказал Ким Сон.

Он отметил, что военные учения Республики Корея и США нагнетают напряженность в регионе. По его словам, Сеул и Вашингтон злоупотребляют вывеской Командования ООН, которое должно было быть расформировано десятилетия назад.