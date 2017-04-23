В КНДР задержан гражданин США

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Гражданин США корейского происхождения был задержан на этой неделе в КНДР по неизвестной причине.

Как передает Report, с таким утверждением выступило агентство Yonhap, ссылаясь правительственные источники.

Отмечается, что мужчина примерно 50 лет по фамилии Ким был задержан в аэропорту Пхеньяна, откуда должен был вылететь из страны. Также известно, что американец ранее преподавал в одном из университетов в Яньбянь-Корейском автономном округе в Китае. В КНДР он участвовал в различных программах, осуществляющих гуманитарную помощь.

Это уже третий гражданин США, задержанный северокорейской стороной за последние несколько лет.