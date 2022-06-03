О нас

В КНДР за сутки зарегистрировали 82 тыс. человек с симптомами лихорадки

В КНДР за сутки зарегистрировали 82 тыс. человек с симптомами лихорадки Суточный прирост пациентов с симптомами лихорадки в КНДР четвертый день подряд составляет менее 100 тыс человек, за прошлые сутки власти выявили 82 160 таких случаев.
Другие страны
3 июня 2022 г. 08:58
В КНДР за сутки зарегистрировали 82 тыс. человек с симптомами лихорадки

Суточный прирост пациентов с симптомами лихорадки в КНДР четвертый день подряд составляет менее 100 тыс человек, за прошлые сутки власти выявили 82 160 таких случаев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Совокупное число больных лихорадкой с конца апреля на фоне распространения коронавируса превысило 3,91 млн человек. Из них более 3,7 млн поправились, еще 153 тыс проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приведена, общее число смертей, связанных с повышенной температурой, ранее составляло 70.

Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.

"Кабинет министров и народные комитеты провинциального уровня приняли практические меры по обеспечению стабильных поставок и продажи продовольствия, отдав приоритет местам, в которых был введен карантин", - сказано в сообщении ЦТАК.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц
В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц
27 мая 2022 г. 12:39
Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
27 мая 2022 г. 16:40
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
28 мая 2022 г. 04:18
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
28 мая 2022 г. 15:44
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
28 мая 2022 г. 21:38
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi