В КНДР за сутки зарегистрировали 82 тыс. человек с симптомами лихорадки

Суточный прирост пациентов с симптомами лихорадки в КНДР четвертый день подряд составляет менее 100 тыс человек, за прошлые сутки власти выявили 82 160 таких случаев.

Суточный прирост пациентов с симптомами лихорадки в КНДР четвертый день подряд составляет менее 100 тыс человек, за прошлые сутки власти выявили 82 160 таких случаев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Совокупное число больных лихорадкой с конца апреля на фоне распространения коронавируса превысило 3,91 млн человек. Из них более 3,7 млн поправились, еще 153 тыс проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приведена, общее число смертей, связанных с повышенной температурой, ранее составляло 70.

Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.

"Кабинет министров и народные комитеты провинциального уровня приняли практические меры по обеспечению стабильных поставок и продажи продовольствия, отдав приоритет местам, в которых был введен карантин", - сказано в сообщении ЦТАК.