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В КНДР за сутки выявили еще 262 тыс. человек с симптомами лихорадки

В КНДР за сутки выявили еще 262 тыс. человек с симптомами лихорадки Власти КНДР выявили не менее 262 270 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило 1,97 млн.
Другие страны
19 мая 2022 г. 05:19
В КНДР за сутки выявили еще 262 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР выявили не менее 262 270 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило 1,97 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Из общего числа больных лихорадкой поправились 1,23 млн жителей, 740 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 63. Агентство поясняет, что власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

Кроме того, предприятия КНДР увеличивают производство медицинских предметов, а также средств традиционной корейской медицины.

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