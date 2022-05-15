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В КНДР за сутки выявили более 296 тысяч случаев "незнакомой лихорадки"

В КНДР за сутки выявили более 296 тысяч случаев "незнакомой лихорадки" КНДР за субботу зарегистрировала более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще 15 погибших.
Другие страны
15 мая 2022 г. 06:47
В КНДР за сутки выявили более 296 тысяч случаев незнакомой лихорадки

КНДР за субботу зарегистрировала более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще 15 погибших.

Как передает Report, об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится.

Общее число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 14 мая составляет более 820 тысяч человек, среди них 496 тысяч выздоровели, а более 324 тысяч все еще проходят лечение.

На данный момент число погибших составляет 42 человека.

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