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В КНДР за сутки выявили 100 тысяч человек с симптомами лихорадки

В КНДР за сутки выявили 100 тысяч человек с симптомами лихорадки Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 100 710 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,55 млн.
Другие страны
30 мая 2022 г. 08:36
В КНДР за сутки выявили 100 тысяч человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 100 710 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,55 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,36 млн человек, 188 тыс проходят лечение. Число летальных исходов увеличилось на один случай и достигло 70.

Кроме того, Yonhap со ссылкой на источники в Китае сообщило, что с воскресенья в Пхеньяне был частично снят локдаун. "По словам нескольких северокорейцев, вчера с полудня в Пхеньяне был снят локдаун, работу возобновили ключевые учреждения и органы. Судя по всему, речь идет не о полной отмене, а об упреждающем ослаблении контроля в тех местах, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась, как (поступали) в Китае", - приводятся слова источника в другом сообщении южнокорейского агентства.

В воскресенье ЦТАК информировало о заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи с участием лидера страны Ким Чен Ына. Присутствовавшие дали "положительную оценку нынешней эпидемической ситуации, заявили о контроле над ней и ее улучшении по всей стране, обсудили меры по стабилизации положения и сохранению полученного опыта".

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