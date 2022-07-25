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В КНДР выявили менее 100 пациентов с лихорадкой за сутки

В КНДР выявили менее 100 пациентов с лихорадкой за сутки Медики в КНДР выявили 50 пациентов с симптомами лихорадки за прошедший день, до этого суточный прирост не превышал 200 человек четыре дня подряд.
Другие страны
25 июля 2022 г. 08:52
В КНДР выявили менее 100 пациентов с лихорадкой за сутки

Медики в КНДР выявили 50 пациентов с симптомами лихорадки за прошедший день, до этого суточный прирост не превышал 200 человек четыре дня подряд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Общее число жителей с симптомами лихорадки, выявленных с конца апреля, превысило 4,77 млн. Из них поправилось 99,99%, еще 330 человек проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приводится. Как сообщалось ранее, всего умерли 74 человека. Уровень смертности составляет 0,002%.

В воскресенье и субботу власти зарегистрировали по 120 новых случаев. В пятницу медики сообщили о 140 пациентах с подозрением на коронавирус, а в четверг - о 170 новых случаях повышенной температуры за предыдущий день.

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