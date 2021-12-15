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В КНДР умер брат Ким Ир Сена

В КНДР умер брат Ким Ир Сена Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 года.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 05:15
В КНДР умер брат Ким Ир Сена

Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду агентство Yonhap, ссылаясь на северокорейские СМИ.

По его данным, нынешний лидер страны Ким Чен Ын направил во вторник венки и выразил соболезнования в связи с его смертью, о дате которой не сообщается.

Ким Ён Чжу родился в 1920 году и после прихода Ким Ир Сена к власти занимал ряд руководящих постов. В частности, он возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи, однако в 1973 году его на этой должности сменил Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена. В 1993 году Ким Ён Чжу вернулся в политику, став членом Политбюро, а с 1998 года занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).

"Ким Ён Чжу, занимавший важные партийные и государственные посты, преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца", - приводит Yonhap выдержки из сообщения агентства ЦТАК.

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