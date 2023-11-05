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В КНДР учредили праздник в честь ракетной промышленности

В КНДР учредили праздник в честь ракетной промышленности Власти КНДР учредили День ракетной промышленности, который будет отмечаться 18 ноября. В этот день в 2022 году была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17".
Другие страны
5 ноября 2023 г. 12:34
В КНДР учредили праздник в честь ракетной промышленности

Власти КНДР учредили День ракетной промышленности, который будет отмечаться 18 ноября. В этот день в 2022 году была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17".

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Президиум Верховного народного собрания рассмотрел и единогласно принял указ "Об учреждении дня ракетной промышленности КНДР". Как указывается в сообщении, 18 ноября 2022 года КНДР продемонстрировала миру, что является ядерной державой и обладателем "мощнейших межконтинентальных баллистических ракет". Этот день "навсегда вошел в историю", символизируя веху в развитии обороны государства и "несгибаемую волю партии, правительства и народа" КНДР и далее бесконечно укреплять силу государства, отмечает ЦТАК.

Отметим, что 18 ноября 2022 года КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17". Она пролетела примерно 998 км, высота ее полета составила 6 040,9 км. По мнению некоторых экспертов, при запуске по обычной траектории она может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США. Запуском тогда руководил лидер страны Ким Чен Ын.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreyada raket sənayesinin şərəfinə bayram təsis edilib

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