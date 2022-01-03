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В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек

В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек Около 50 тысяч человек прошли тестирование на коронавирус в КНДР по состоянию на конец 2021 года, все тесты дали отрицательный результат.
Другие страны
3 января 2022 г. 17:30
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек прошли тестирование на коронавирус в КНДР по состоянию на конец 2021 года, все тесты дали отрицательный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из регионального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В целом был протестирован 49 941 человек при помощи ПЦР с обратной транскрипцией с интервалом в 10 дней (всего образцов собрано 99 608, все они оказались отрицательными на COVID-19)", - говорится в еженедельном отчете ВОЗ по странам Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что во второй половине декабря в КНДР тестирование прошли как люди с симптомами "гриппоподобных заболеваний или острых респираторных инфекций", так и медработники. По состоянию на 23 декабря 2021 года, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, отмечает ВОЗ.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что Северная Корея отказалась принять порядка трех миллионов доз вакцины от COVID-19 компании Sinovac и призвала отправить препарат серьезно пострадавшим от пандемии странам.

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