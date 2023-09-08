В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием

В КНДР в торжественной обстановке прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием.

В КНДР в торжественной обстановке прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию "Голос Кореи", на церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.

Кроме того, отмечается, что это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Также уточняется, что новая подводная лодка сейчас готовится к выходу в море для испытаний.