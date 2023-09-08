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В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием

В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием В КНДР в торжественной обстановке прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 03:36
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием

В КНДР в торжественной обстановке прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию "Голос Кореи", на церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.

Кроме того, отмечается, что это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Также уточняется, что новая подводная лодка сейчас готовится к выходу в море для испытаний.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya ilk taktiki nüvə sualtı qayığını buraxıb

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