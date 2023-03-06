В КНДР создали ракетный двигатель, позволяющий осуществлять запуск спутников

Инженеры КНДР достигли успеха в разработке мощного двигателя для ракеты-носителя, что позволит стране запускать различные спутники.

Инженеры КНДР достигли успеха в разработке мощного двигателя для ракеты-носителя, что позволит стране запускать различные спутники.

Как передает Report , об этом заявил заместитель директора Государственного управления по освоению космоса Пак Кён Су в интервью Центральному телеграфному агентству Кореи.

"КНДР достигла полного успеха в разработке мощного ракетного двигателя, предназначенного для вывода в космос ракеты-носителя, в результате чего можно гарантировать запуск различных спутников на соответствующие орбиты", - сказал специалист.

По его словам, республика добилась многофункциональности и высокой эффективности своих спутников. "Идет оживленная работа по внедрению космических научно-технических достижений в различные сферы, включая сельское хозяйство, рыболовство, метеорологию, связь, разведку природных ресурсов, землепользование и предотвращение стихийных бедствий", - добавил Пак Кён Су.

"Все эти успехи говорят о светлом будущем космической программы КНДР", - заключил чиновник. Заместитель главы управления дал интервью в воскресенье по случаю 14-летия подписания Пхеньяном международного Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

В прошлом году КНДР провела ракетный запуск, связанный с заключительным этапом разработки разведывательного спутника. Завершить работы над ним, по словам властей народной республики, планируется к апрелю 2023 года. В декабре Пхеньян сообщил об успешном испытании твердотопливного ракетного двигателя большой тяги.