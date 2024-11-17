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В КНДР считают, что Япония под видом ПРО разрабатывает ударные гиперзвуковые ракеты

В КНДР считают, что Япония под видом ПРО разрабатывает ударные гиперзвуковые ракеты КНДР считает, что Япония под видом средств перехвата гиперзвукового оружия разрабатывает ударные вооружения.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 13:47
В КНДР считают, что Япония под видом ПРО разрабатывает ударные гиперзвуковые ракеты

КНДР считает, что Япония под видом средств перехвата гиперзвукового оружия разрабатывает ударные вооружения.

Как передает Report, такая точка зрения содержится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что 1 ноября Минобороны Японии сообщило о заключенном с Mitsubishi Heavy Industries контракте на разработку так называемого перехватчика на участке планирования (Glide Phase Interceptor).

В комментарии говорится, что в Токио объяснили разработку мерами по реагированию на угрозы окружающих стран и назвали перехватчик "ракетой ПРО".

"На самом деле она является ударным вооружением нового типа с возможностями, превосходящими разработанные до сих пор гиперзвуковые оружия", - считают комментаторы.

Отметим, что контракт Минобороны Японии с Mitsubishi Heavy Industries на сумму 56 млрд иен (около $363 млн ) рассчитан на срок до марта 2029 года. Проект разработки перехватчика реализуется совместно с США.

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