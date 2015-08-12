Баку. 12 август. REPORT.AZ/ В КНДР расстреляли первого вице-премьера Чхве Ён Гона, сообщает Report со ссылкой на агентство "Ренхап".

По данным источника агентства, пожелавшего остаться неназванным, Чхве Ён Гон выражал недовольство политикой страны. Источник также добавил, что приказ был отдан лично Ким Чен Ыном.

В мае ряд СМИ сообщил о казни министра обороны КНДР Хен Ен Чхоля. Позднее министра показали по телевизору, но затем в интернете распространилось видео с расстрелом Чхоля. После этого власти Северной Кореи официально уведомили свои диппредставительства в других странах о смерти министра.