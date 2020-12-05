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СМИ: В КНДР публично казнили человека за нарушение карантина

СМИ: В КНДР публично казнили человека за нарушение карантина Власти КНДР публично казнили человека за нарушение чрезвычайных карантинных мер в связи с эпидемией COVID-19
Другие страны
5 декабря 2020 г. 16:51
СМИ: В КНДР публично казнили человека за нарушение карантина

Власти КНДР публично казнили человека за нарушение чрезвычайных карантинных мер в связи с эпидемией COVID-19, чтобы запугать людей и заставить их строго соблюдать ограничения. Как передает Report, об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники в этой стране.

Северная Корея публично заявляет, что в стране нет инфицированных коронавирусом, но приняла строгие меры для предотвращения распространения вируса, включая блокировку целых городов и округов, отмену крупных культурных мероприятий и запрет на поездки между провинциями.

20 ноября власти усилили действующие чрезвычайные ограничительные меры до "чрезвычайного карантина сверхвысокого уровня".

Публичную казнь провели в провинции Северный Пхенан, на границе с Китаем, где широко распространена контрабанда. 28 ноября расстреляли 50-летнего мужчину, которого схватили при попытке пронести китайские товары.

В КНДР опасаются, что контрабандисты принесут вирус из КНР. В связи с этим отряды пограничников усилили спецназом и приказали стрелять в любого человека в пределах километра от границы, независимо от причины его пребывания там.

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Версия на английском языке N. Korea: Smuggler executed for violating COVID-19 quarantine rule
Версия на азербайджанском языке Şimali Koreyada koronavirusla bağlı karantin rejimini pozan şəxs edam olunub

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