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В КНДР проведены ядерные учения

В КНДР проведены ядерные учения Северная Корея провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 02:16
В КНДР проведены ядерные учения

Северная Корея провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров.

Как передает Report со ссылкой на агентство ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями.

Отмечается, что в ходе учений были задействованы системы "Курок ядерного оружия" и "Вулканическая тревога".

До этого генсек японского правительства Есимасу Хаяси сообщил, что Япония через каналы в Китае направила Северной Корее протест из-за ракетных испытаний, проведенных КНДР 22 апреля. По его словам, северокорейская баллистическая ракета пролетела порядка 250 км, достигнув высоты полета в 50 км, после чего упала вне пределов Японии. По предварительной информации, какого-либо ущерба кораблям или самолетам снаряд не причинил.

Тем не менее Хаяси заявил, что ракетные испытания КНДР угрожают Японии, региону, а также международному сообществу, и обвинил Северную Корею в нарушении резолюций Совбеза ООН.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreyada nüvə təlimləri keçirilib

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