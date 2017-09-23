В КНДР произошло землетрясение вследствие возможного взрыва

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4, которое может быть следствием взрыва, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 16.29 по местному времени в точке с координатами 129,06 градуса восточной долготы и 41,36 градуса северной широты.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на поверхности Земли.

Южнокорейские сейсмологи также зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 в КНДР — в районе Кильчу, рядом с ядерным полигоном. Однако в Южной Корее предполагают, что землетрясение носило природный характер и не было связано с ядерным испытанием.