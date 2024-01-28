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В КНДР предупредили о риске ядерной войны из-за провокаций США

В КНДР предупредили о риске ядерной войны из-за провокаций США Провокационные действия Соединенных Штатов могут привести к войне на Корейском полуострове, которая, в свою очередь, выльется в ядерный конфликт.
Другие страны
28 января 2024 г. 13:59
В КНДР предупредили о риске ядерной войны из-за провокаций США

Провокационные действия Соединенных Штатов могут привести к войне на Корейском полуострове, которая, в свою очередь, выльется в ядерный конфликт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Если на Корейском полуострове будет война, то она перейдет в мировую ядерную войну и принесет человечеству неисчислимые бедствия", — говорится в статье северокорейской газеты.

Издание полагает, что всем странам необходимо объединиться против "империалистов" в лице США, которые пытаются развязать агрессивную войну и попирают глобальную безопасность. Авторы статьи заявляют, что КНДР будет и дальше бороться за строительство мира, где нет места конфликтам.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya nüvə müharibəsi riski barədə xəbərdarlıq edib

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