В КНДР предупредили о риске ядерной войны из-за провокаций США

Провокационные действия Соединенных Штатов могут привести к войне на Корейском полуострове, которая, в свою очередь, выльется в ядерный конфликт.

Провокационные действия Соединенных Штатов могут привести к войне на Корейском полуострове, которая, в свою очередь, выльется в ядерный конфликт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Если на Корейском полуострове будет война, то она перейдет в мировую ядерную войну и принесет человечеству неисчислимые бедствия", — говорится в статье северокорейской газеты.

Издание полагает, что всем странам необходимо объединиться против "империалистов" в лице США, которые пытаются развязать агрессивную войну и попирают глобальную безопасность. Авторы статьи заявляют, что КНДР будет и дальше бороться за строительство мира, где нет места конфликтам.