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В КНДР предупредили, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны"

В КНДР предупредили, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны" МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове "до грани ядерной войны" и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону.
Другие страны
26 июня 2023 г. 07:49
В КНДР предупредили, что Корейский полуостров близок к грани ядерной войны

МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове "до грани ядерной войны" и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap News Agency.

В исследовательском отчете института американских исследований МИД КНДР уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с тем, что было в ночь перед началом Корейской войны 1950–1953 годов.

Авторы отсчета обвиняют США и Южную Корею в "бредовой антикоммунистической военной конфронтации" и "риторических угрозах". В отчете говорится о том, что "военные действия США увеличили военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, что привело к крайне нестабильной ситуации, приближающейся к грани ядерной войны".

В исследовании также содержится предупреждение о том, что война на полуострове может быстро перерасти в мировую термоядерную войну, которая будет иметь самые катастрофические и необратимые последствия для стабильности в регионе и всего мира.

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Версия на азербайджанском языке KXDR Koreya yarımadasında nüvə müharibəsinin mümkünlüyü barədə xəbərdarlıq edib

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