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В КНДР построят новый эсминец до октября 2026 года

В КНДР построят новый эсминец до октября 2026 года В КНДР принято решение построить новый эсминец класса "Чвэ Хён" до октября 2026 года.
Другие страны
22 июля 2025 г. 08:59
В КНДР построят новый эсминец до октября 2026 года

В КНДР принято решение построить новый эсминец класса "Чвэ Хён" до октября 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Речь идет о третьем эсминце этого класса. Он будет построен до 10 октября 2026 года, когда будет отмечаться очередной юбилей Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Новейший эсминец, символизирующий силу и дух Кореи, стал бесценным детищем коренного обновления кораблестроения, рожденным благодаря железным убеждениям, воле и выдающейся мудрости товарища Ким Чен Ына", - подчеркнул директор Нампхоской судостроительной верфи Юн Чхи Гор, говоря о первом корабле серии, спущенном на воду в апреле этого года.

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