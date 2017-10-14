В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Северная Корея готова уничтожать всех врагов, которые встанут на пути страны к мирной жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава северокорейской делегации на ассамблее Межпарламентского союза, первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун.



"Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему", — сказал Ан Дон Чхун, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли КНДР к прямым переговорам с США.

Представитель КНДР не стал отвечать на другие вопросы о политике. Он сказал, что приехал, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом и сфотографироваться на память.