В КНДР пообещали дать "самый жесткий ответ" на любое военное действие США

В МИД КНДР заверили, что Северная Корея даст «самый жесткий ответ» на любое военное действие со стороны Соединенных Штатов Америки.

В МИД КНДР заверили, что Северная Корея даст "самый жесткий ответ" на любое военное действие со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Представитель МИД КНДР отметил, что военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе достигла "красной черты" из-за США.

В Северной Корее будут действовать по принципу "ядерная бомба за ядерную бомбу", указали во внешнеполитическом ведомстве.

Также отмечается, что у КНДР есть четкая стратегия противодействия США и их союзникам. О диалоге, как отметили в МИДе, не может быть речи, пока Вашингтон придерживается враждебной политики.