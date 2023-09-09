В КНДР показали замаскированную военную технику РСЗО

Мобильные установки реактивной артиллерии, замаскированные под грузовики с цементом, были продемонстрированы в ходе парада в Пхеньяне по случаю 75-летия основания КНДР.

Мобильные установки реактивной артиллерии, замаскированные под грузовики с цементом, были продемонстрированы в ходе парада в Пхеньяне по случаю 75-летия основания КНДР.

Как передает Report , об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на запись торжественного марша, который начался в полночь в субботу по местному времени.

Ведущую роль в параде играли бойцы Рабоче-крестьянского красного ополчения (РККО), а не регулярная армия. С этим связана специфика участвовавшей техники: вместо межконтинентальных баллистических ракет по площади Ким Ир Сена проехала адаптированная под военные цели техника, которая изначально предназначена для экономических и производственных нужд.

В частности, были показаны мобильные установки реактивной артиллерии, замаскированные под грузовики, перевозящие мешки с цементом. Другие установки были встроены в грузовики, на контейнерах которых была надпись "Родниковая вода горы Рёнаксан". В машинах были вооруженные бойцы. СМИ КНДР назвали их "подразделением замаскированной реактивной артиллерии".