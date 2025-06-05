В КНДР подняли опрокинувшийся эсминец в вертикальное положение

Власти КНДР в начале нынешней недели подняли в вертикальное положение эсминец, опрокинувшийся в присутствии лидера страны Ким Чен Ына 21 мая.

Власти КНДР в начале нынешней недели подняли в вертикальное положение эсминец, опрокинувшийся в присутствии лидера страны Ким Чен Ына 21 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в южнокорейских вооруженных силах.

"Северокорейский военный корабль, опрокинувшийся в порту Чхонджина, был возвращен в вертикальное положение в начале этой недели. Как предполагается, идут дополнительные работы. Им, вероятно, нужно будет откачать воду из затопленной части корабля", - заявил официальный представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун в ходе брифинга.

Он добавил, что разведки США и Южной Кореи продолжают следить за ситуацией.

21 мая во время церемонии спуска на воду нового эсминца в присутствии Ким Чен Ына произошла авария. В результате преждевременного срабатывания спускового механизма носовая часть судна осталась на стапеле, а корма оказалась в воде. Ким Чен Ын назвал причиной происшествия преступную безответственность руководства организаций, курировавших строительство и проектирование судна, и распорядился восстановить корабль до июньского пленума партии. По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, повреждения корабля не были критическими.