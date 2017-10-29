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    В КНДР отключили свет из-за подготовки к войне

    В КНДР в течение недели проходили учения

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Северной Корее прошли массовые учения по эвакуации с отключением света, что могло быть связаны с "подготовкой к войне", пишет Daily Mail.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, учения проходили в течение недели, однако столица КНДР Пхеньян в них не участвовала.

    Также отмечается, что эвакуация включала в себя и отключение света в ночное время, чтобы "не подсвечивать цель противника".

    Ранее в США узнали, как Северная Корея может уничтожить до 90% населения Соединенных Штатов.

    Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

    В свою очередь Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от учений в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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