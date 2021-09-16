В КНДР объяснили пуск баллистических ракет

КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс.

КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс.

Как передает Report, об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытание прошло утром 15 сентября, снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.

КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.