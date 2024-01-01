В КНДР обсудили отказ от переговоров с Южной Кореей

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи обсудила планы по упразднению государственных органов, отвечающих за связи с Южной Кореей.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи обсудила планы по упразднению государственных органов, отвечающих за связи с Южной Кореей.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи ее генеральный секретарь Ким Чен Ын поставил "задачу по упразднению и упорядочению" государственных и партийных органов, занимающихся "делами с Южной Кореей и врагами", по коренной переориентации основных принципов и направления усилий.

В ходе выступления на пленуме лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение с Республикой Корея посредством диалога. Он указал, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами".