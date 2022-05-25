В КНДР общее число граждан с симптомами лихорадки превысило 3 млн

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 115 970 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,06 млн.

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 115 970 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,06 млн.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Из общего числа больных лихорадкой поправились 2,74 млн жителей, 323 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки никто с симптомами лихорадки не умер, общее количество летальных исходов составляет 68. Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

Суточный прирост количества лиц с высокой температурой составляет менее 200 тыс. четвертый день подряд, летальных исходов нет два дня подряд. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.