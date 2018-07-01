 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В КНДР не намерены полностью отказываться от ядерного оружия

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Власти Северной Кореи не намерены полностью отказываться от ядреного арсенала и ищут способы скрыть наличие на территории страны ряда вооружений. 

    Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

    По данным собеседников издания, после саммита глав двух государств — президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына — в Сингапуре, стало известно, что в Пхеньяне не намерены полностью реализовать договорённость о денуклеаризации.

    При этом отмечается, что сотрудники Разведывательного управления министерства обороны США пришли к выводу о том, что в КНДР ищут любые способы скрыть в том числе количество ядерных боеголовок и ракет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi