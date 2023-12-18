В КНДР назвали вопросом времени ядерный конфликт на Корейском полуострове

Возникновение ядерного конфликта на Корейском полуострове становится вопросом времени из-за провокационных действий США.

Возникновение ядерного конфликта на Корейском полуострове становится вопросом времени из-за провокационных действий США.

Как передает Report , об этом заявило Минобороны КНДР, комментируя состоявшееся в Вашингтоне заседание консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Республики Корея.

"Авантюрная военная доктрина США, предполагающая применение ядерных ударных средств, развивается в опасном направлении, в силу чего кризис ядерного столкновения на Корейском полуострове с каждым мгновением становится вопросом времени, а не вопросом вероятности", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

В ведомстве подчеркнули, что именно США дестабилизируют обстановку в регионе, проводя учения с Южной Кореей, а также перебрасывая в район Корейского полуострова стратегические вооружения, включая бомбардировщики и атомные подводные лодки.

Ранее в КНДР подчеркнули, что столкновения и война на Корейском полуострове стали вопросом времени после того, как соглашение о снижении напряженности в военной сфере между Пхеньяном и Сеулом перестало соблюдаться.