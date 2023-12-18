О нас

В КНДР назвали вопросом времени ядерный конфликт на Корейском полуострове

В КНДР назвали вопросом времени ядерный конфликт на Корейском полуострове Возникновение ядерного конфликта на Корейском полуострове становится вопросом времени из-за провокационных действий США.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 01:37
В КНДР назвали вопросом времени ядерный конфликт на Корейском полуострове

Возникновение ядерного конфликта на Корейском полуострове становится вопросом времени из-за провокационных действий США.

Как передает Report, об этом заявило Минобороны КНДР, комментируя состоявшееся в Вашингтоне заседание консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Республики Корея.

"Авантюрная военная доктрина США, предполагающая применение ядерных ударных средств, развивается в опасном направлении, в силу чего кризис ядерного столкновения на Корейском полуострове с каждым мгновением становится вопросом времени, а не вопросом вероятности", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

В ведомстве подчеркнули, что именно США дестабилизируют обстановку в регионе, проводя учения с Южной Кореей, а также перебрасывая в район Корейского полуострова стратегические вооружения, включая бомбардировщики и атомные подводные лодки.

Ранее в КНДР подчеркнули, что столкновения и война на Корейском полуострове стали вопросом времени после того, как соглашение о снижении напряженности в военной сфере между Пхеньяном и Сеулом перестало соблюдаться.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе
СМИ: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе
18 декабря 2023 г. 01:52
В Сербии завершилось голосование на парламентских и муниципальных выборах
В Сербии завершилось голосование на парламентских и муниципальных выборах
18 декабря 2023 г. 00:48
В Буэнос-Айресе ветер сломал одну из главных достопримечательностей
В Буэнос-Айресе ветер сломал одну из главных достопримечательностей
17 декабря 2023 г. 23:01
В секторе Газа частично восстановили услуги связи и соединение с интернетом
В секторе Газа частично восстановили услуги связи и соединение с интернетом
17 декабря 2023 г. 22:49
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
17 декабря 2023 г. 21:36
Армия Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории
Армия Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории
17 декабря 2023 г. 20:13
Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года
Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года
17 декабря 2023 г. 19:58
Сийярто: Венгрия продолжит сотрудничество с РФ
Сийярто: Венгрия продолжит сотрудничество с РФ
17 декабря 2023 г. 19:43
Глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов
Глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов
17 декабря 2023 г. 17:55
ЦАХАЛ: Три тоннеля ХАМАС обнаружены у здания школы при ООН в Газе
ЦАХАЛ: Три тоннеля ХАМАС обнаружены у здания школы при ООН в Газе
17 декабря 2023 г. 17:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi