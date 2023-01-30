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В КНДР назвали визит генсека НАТО в Южную Корею "прелюдией" к холодной войне

В КНДР назвали визит генсека НАТО в Южную Корею "прелюдией" к холодной войне Северная Корея считает, что визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию нацелен на продвижение идеи создания азиатской версии альянса и является "прелюдией" к холодной войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
30 января 2023 г. 08:57
В КНДР назвали визит генсека НАТО в Южную Корею прелюдией к холодной войне

Северная Корея считает, что визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию нацелен на продвижение идеи создания азиатской версии альянса и является "прелюдией" к холодной войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report, об этом говорится в статье сотрудника научного общества международной политики Ким Дон Мена, опубликованной ЦТАК.

"Поездка генерального секретаря НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к конфронтации и войне, поскольку она приносит темные тучи "новой холодной войны" в Азиатско-Тихоокеанский регион", - отмечает агентство.

По его мнению, цель НАТО и США совершенно очевидна - "вместе с сателлитами фабриковать "азиатскую версию НАТО", служащую поддерживанию своей гегемонии и порядка".

Автор статьи пишет, что в ходе своего визита Столтенберг будет внушать Японии и Южной Корее "версию об угрозе со стороны Китая", повторно подчеркивать необходимость создания "азиатской версии НАТО", строго предупреждать и оказывать давление по поводу пассивной военной помощи Украине".

Он подчеркнул, что вопрос появления на Украине вооружения Южной Кореи и Японии - вопрос времени.

Ким Дон Мен отметил, что Сеул и Токио должны понять, что визит Столтенберга не поможет устранить озабоченности по поводу безопасности, а, наоборот, подтолкнет к кризису безопасности.

По его словам, НАТО, являющееся "синонимом войны и конфронтации" не приносит в регион никакого блага.

Столтенберг прибыл в Сеул в воскресенье с двухдневным визитом. Позднее он планирует отправиться в Японию.

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Версия на азербайджанском языке KXDR NATO rəhbərinin Cənubi Koreyaya səfərini “soyuq müharibə”nin “müqəddimə”si adlandırıb

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