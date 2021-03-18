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В КНДР назвали условия для возобновления контактов с США

В КНДР назвали условия для возобновления контактов с США Власти КНДР заявили, что не намерены контактировать с новой администрацией США до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна
Другие страны
18 марта 2021 г. 07:18
В КНДР назвали условия для возобновления контактов с США

Власти КНДР заявили, что не намерены контактировать с новой администрацией США до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Ренхап".

"КНДР заявляет, что не пойдёт на контакты с США, пока они не откажутся от враждебной политики", — говорится в сообщении.

Кроме того, КНДР отказывается вести переговоры до тех пор, пока сторонам не будут обеспечены равные условия.

Ранее представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США не смогли связаться с КНДР по нескольким каналам. По словам Портер, Вашингтон пытался выйти на связь с Пхеньяном, чтобы "избежать эскалации".

Она подчеркнула, что США не поддерживают дипломатических отношений с Северной Кореей, но в Нью-Йорке при штаб-квартире ООН работает постоянное представительство КНДР.

До этого сообщалось, что США планируют завершить переоценку всего подхода к КНДР в апреле.

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