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В КНДР назвали единое условие для применения ядерного оружия

В КНДР назвали единое условие для применения ядерного оружия КНДР не намерена первой наносить удар по Южной Корее. Но если Сеул выберет сценарий "военной конфронтации", тогда Северная Корея вынуждена будет задействовать ядерные силы.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 08:28
В КНДР назвали единое условие для применения ядерного оружия

КНДР не намерена первой наносить удар по Южной Корее. Но если Сеул выберет сценарий "военной конфронтации", тогда Северная Корея вынуждена будет задействовать ядерные силы.

Как передает Report со ссылкой на ИА Yonhap, такое заявление сделала замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

"Мы не выпустим ни одной пули или снаряда в сторону Южной Кореи", - заявила Ким Е Чжон. Партийный чиновник также отметила, что если ни одна страна не будет провоцировать Северную Корею, то она никогда не нанесем удар первой.

"Другими словами, это означает, что если южнокорейская армия не предпримет каких-либо военных действий против нашего государства, оно не будет рассматриваться как цель нашего нападения", - заявила Ким Е Чжон.

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Версия на английском языке N. Korea announces reason for use of nuclear weapon 
Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya nüvə silahından istifadə üçün yeganə şərtini açıqlayıb

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