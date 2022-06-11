В КНДР назначили нового главу МИД и начальника Генштаба

Пленум Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва в КНДР назначил нового главу МИД, а также начальника Генштаба Корейской народной армии (КНА).

Пленум Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва в КНДР назначил нового главу МИД, а также начальника Генштаба Корейской народной армии (КНА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета "Нодон синмун".

Внешнеполитическим ведомством будет руководить Чхве Сон Хэ, он сменит на этом посту Ли Сон Гвона. Начальником Генштаба КНА стал Ри Тэ Соп, сменивший Пак Чон Чхона.

О причинах перестановок газета не сообщает. По итогам пленума принят ряд решений и о других заменах в центральном аппарате ТПК, в различных комитетах и армейских структурах.

Пятое расширенное пленарное заседание ЦК ТПК открылось в четверг. На заседании присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Центральное телеграфное агентство Кореи отмечало, что на нем обсуждался "ряд важных вопросов".

Как сообщал японский телеканал NHK, пленум ЦК ТПК может иметь важное значение в свете опасений по поводу возможности проведения новых ядерных испытаний в КНДР.